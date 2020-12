Juventus-Torino | le formazioni ufficiali

Leggi su itasportpress

Sono state rese note le scelte di Pirlo e Giampaolo per il Derby della Mole. Il tecnico bianconero schiera ancora Chiesa mentre davanti gioca Dybala, Giampaolo lancia Zaza e conferma la difesa a 3:LE(4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Ronaldo. All. Pirlo(3-5-2): Sirigu; Nkoulou, Lyanco, R. Rodriguez; Singo, Meité, Rincon, Linetty, Ansaldi; Zaza, Belotti. All. Giampaolo