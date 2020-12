Juventus-Torino, i convocati di Pirlo: fuori Buffon, Chiellini e Demiral (Di sabato 5 dicembre 2020) Buffon, Chiellini e Demiral oltre allo squalificato Morata. Sono queste le assenze in casa Juventus in vista del derby contro il Torino in programma quest’oggi all’Allianz Stadium. Alle ore 18:00 i bianconeri di Andrea Pirlo sfideranno il Toro di Marco Giampaolo nel tentativo di conquistare punti preziosi nella corsa Scudetto. Ecco i calciatori a disposizione del tecnico. convocati Pirlo PER Juventus-Torino PORTIERI: Szczesny, Pinsoglio, Israel DIFENSORI: De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Dragusin, Frabotta CENTROCAMPISTI: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Kulusevski ATTACCANTI: Ronaldo, Dybala, Da Graca SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 5 dicembre 2020)oltre allo squalificato Morata. Sono queste le assenze in casain vista del derby contro ilin programma quest’oggi all’Allianz Stadium. Alle ore 18:00 i bianconeri di Andreasfideranno il Toro di Marco Giampaolo nel tentativo di conquistare punti preziosi nella corsa Scudetto. Ecco i calciatori a disposizione del tecnico.PERPORTIERI: Szczesny, Pinsoglio, Israel DIFENSORI: De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Dragusin, Frabotta CENTROCAMPISTI: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Kulusevski ATTACCANTI: Ronaldo, Dybala, Da Graca SportFace.

