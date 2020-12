Juventus-Torino | i bianconeri vincono in rimonta il derby della Mole

(Di sabato 5 dicembre 2020) Le pagelle e il risultato delvalevole per la decima giornata del campionato di Serie A tra, appena terminato La partita è stata sbloccata al 9? del primo tempo da Nkoulou sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Ansaldi. Al 57?ripresa viene annullato un gol a L'articolo proviene da YesLife.it.

juventusfc : ?? «Il Derby è una partita di grandi emozioni» Su @JuventusTV Mister @Pirlo_official presenta #JuveToro ?… - juventusfc : ?? ?? @TorinoFC_1906 Meno 1?? al #DerbyDellaMole! Tutto quello che c'è da sapere sui nostri avversari, qui ?… - juventusfc : #JuveToro raccontata con i ?? goals ? - TheBigPaul72 : Juve-Torino, Cuadrado come Bonucci con la Roma sei anni fa. Ma stavolta c'è la Varl - La Gazzetta dello Sportj Ah,… - serieAnews_com : ???? La #Juve dai due volti, la spunta nel derby della Mole contro il #Torino?? -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Torino

Una maglia della Juventus con la scritta "750", come i gol realizzati ... ha consegnato a Cristiano Ronaldo questo pomeriggio prima del fischio d'inizio del derby col Torino. Nell’ottobre del 2019 ...Al termine del derby della Mole ha parlato Leonardo Bonucci Di seguito le sue dichiarazioni: “Grande rispetto per il Torino, ma quello che hanno fatto lo hanno fatto perché noi non eravamo accesi.