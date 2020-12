Juventus-Torino | Giampaolo | “Non dobbiamo farci condizionare | questa rimonta diversa dalle altre”

Leggi su mediagol

(Di sabato 5 dicembre 2020) Ennesimasubita dalche cede 2-1 alla, Pirlo: “Vincere il derby all’ultimo ha un sapore speciale, sofferto le loro ripartenze”I granata si sono arresi ai bianconeri che sono riusciti ad avere la meglio grazie alle reti firmate da Mckennie e Bonucci tra il 77' e il 90'. Tanta amarezza sul volto del tecnico Marco Giampalo che, intervenuto in conferenza stampa, non è riuscito a nascondere la propria delusione.VIDEO, dalla zampa di N’Koulou al gol vittoria di Bonucci: le immagini del match"Bisogna essere forti. Siamo sottoposti a prove importanti sul piano caratteriale, non. La squadra ha giocato bene ma è uscita battuta, non nel morale ma ...