Juventus-Torino: dove seguire il Derby della Mole e probabili formazioni (Di sabato 5 dicembre 2020) Una giornata importante per la città di Torino. Va in scena il Derby della Mole, Juventus-Torino. una delle partite più sentite del campionato di Serie A. In gioco non ci sono solo punti importanti, ma la supremazia di un club sull’altro. La Juventus di Andrea Pirlo è reduce dal pareggio con il Benevento (terminato con polemiche accese che hanno portato all’espulsione di Morata) in campionato e dal successo sulla Dinamo Kiev in Champions League. I bianconeri devono mantenere il passo delle prime della classe, evitando ulteriori passi falsi e continuando nel percorso di crescita. Evoluzione attesa anche per il Torino di Marco Giampaolo. A differenza della Juventus, la squadra granata ha mostrato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 5 dicembre 2020) Una giornata importante per la città di. Va in scena il. una delle partite più sentite del campionato di Serie A. In gioco non ci sono solo punti importanti, ma la supremazia di un club sull’altro. Ladi Andrea Pirlo è reduce dal pareggio con il Benevento (terminato con polemiche accese che hanno portato all’espulsione di Morata) in campionato e dal successo sulla Dinamo Kiev in Champions League. I bianconeri devono mantenere il passo delle primeclasse, evitando ulteriori passi falsi e continuando nel percorso di crescita. Evoluzione attesa anche per ildi Marco Giampaolo. A differenza, la squadra granata ha mostrato ...

juventusfc : ?? «Il Derby è una partita di grandi emozioni» Su @JuventusTV Mister @Pirlo_official presenta #JuveToro ?… - ZZiliani : Il 18/02/2018 in Torino-Juventus 0-1 #Orsato finge di non vedere questo pugno sferrato da #Chellini a #Belotti, il… - juventusfc : ?? ?? @TorinoFC_1906 Meno 1?? al #DerbyDellaMole! Tutto quello che c'è da sapere sui nostri avversari, qui ?… - Andre___22_ : Molto bene Iniziamo: Spezia Lazio 2 Juventus Torino 1 Inter Bologna 1 Hellas Cagliari X Parma Benevento 1 Roma Sas… - CinqueNews : I convocati della #Juventus per il #Torino -> ci sono Dragusin e Da Graca -