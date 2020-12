Juventus-Torino diretta e streaming, dove vedere il match oggi (Di sabato 5 dicembre 2020) Juventus-Torino si gioca questa sera sabato 5 dicembre 2020 per la 10^ giornata di Serie A. Il Derby della Mole sarà la seconda gara del turno di campionato e mette davanti i bianconeri e i granata desiderosi di vincere per la supremazia cittadina.Juventus-Torino, le probabili formazionicaption id="attachment 986659" align="alignnone" width="675" Juventus-Torino Cristiano Ronaldo (Getty Images)/captionQualche problema di formazione per entrambe le compagini. Nella Juventus mancherà bomber Morata. Ma Andrea Pirlo si affiderà comunque a Szczesny in porta; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo in difesa; Kulusevski, Arthur, Rabiot, Chiesa in mezzo al campo. Dybala e Cristiano Ronaldo in attacco. Il Torino opterà per il solido 3-5-2 con Sirigu; Izzo, Lyanco, ... Leggi su itasportpress (Di sabato 5 dicembre 2020)si gioca questa sera sabato 5 dicembre 2020 per la 10^ giornata di Serie A. Il Derby della Mole sarà la seconda gara del turno di campionato e mette davanti i bianconeri e i granata desiderosi di vincere per la supremazia cittadina., le probabili formazionicaption id="attachment 986659" align="alignnone" width="675"Cristiano Ronaldo (Getty Images)/captionQualche problema di formazione per entrambe le compagini. Nellamancherà bomber Morata. Ma Andrea Pirlo si affiderà comunque a Szczesny in porta; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo in difesa; Kulusevski, Arthur, Rabiot, Chiesa in mezzo al campo. Dybala e Cristiano Ronaldo in attacco. Ilopterà per il solido 3-5-2 con Sirigu; Izzo, Lyanco, ...

