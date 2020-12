Juventus-Torino 5 dicembre ore 18 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici | bianconeri con Dybala | Chiesa e Kulusevski

(Di sabato 5 dicembre 2020) La Juve arriva a questo derby con molti dubbi dopo il pareggio 1-1 contro il Benevento, un’altra gara nella quale isi sono fatti rimontare e hanno lasciato punti sul campo di una neopromossa dopo l’analogo risultato contro il Crotone. Anche i granata affrontano la stracittadina in una situazione precaria, al terzultimo posto in InfoBetting: Scommesse Sportive e

juventusfc : ?? «Il Derby è una partita di grandi emozioni» Su @JuventusTV Mister @Pirlo_official presenta #JuveToro ?… - juventusfc : ?? ?? @TorinoFC_1906 Meno 1?? al #DerbyDellaMole! Tutto quello che c'è da sapere sui nostri avversari, qui ?… - juventusfc : #JuveToro raccontata con i ?? goals ? - emamarro : RT @JuventusTV: ?? SIAMO LIVE ?? Vivi con noi il pre-partita di #JuveToro! Ospite ?????????? ????????????, Fabrizio #Ravanelli ?? Qui ?? - FlowerM91459788 : @JuveFanInfoFR @juventusfc I BIANCONERI , sono pronti ! Non hanno intenzione di fermarsi !! #forzacampioni In ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Torino

Nell'anticipo della decima giornata di campionato, i bianconeri quarti in classifica ospitano i cugini terz'ultimi nel Derby della Mole numero 201 della storia fra tutte le competizioni.Alle 18:00, all’Allianz Stadium scendono in campo Juventus e Torino, per il “Derby della Mole”. Di seguito le formazioni ufficiali di Andrea Pirlo e Marco Giampaolo: ...