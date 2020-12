Juventus, Dybala festeggia: «Il derby è bianconero» (Di domenica 6 dicembre 2020) La Juventus vince in extremis contro il Torino e Paulo Dybala festeggia sui social: «Il derby è bianconero» – FOTO Nonostante una prestazione sottotono della Juventus, i bianconeri sono riusciti a conquistare il derby della Mole con una rimonta firmata Weston McKennie e Leonardo Bonucci. Sui social, Paulo Dybala ha festeggiato per la vittoria. «Il derby è bianconero», ha scritto l’attaccante bianconero. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 6 dicembre 2020) Lavince in extremis contro il Torino e Paulosui social: «Il» – FOTO Nonostante una prestazione sottotono della, i bianconeri sono riusciti a conquistare ildella Mole con una rimonta firmata Weston McKennie e Leonardo Bonucci. Sui social, Paulohato per la vittoria. «Il», ha scritto l’attaccante. Leggi su Calcionews24.com

