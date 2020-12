Juventus, Di Livio: “Chiesa è il dopo Ronaldo. Scudetto? La Juve…” (Di sabato 5 dicembre 2020) Juventus – I giovani in casa Juventus stanno vivendo una stagione importante tra alti e bassi. Basta pensare a Kulusevski e Chiesa, inversamente proporzionali. Lo svedese è partito forte, con gol e giocate da fuoriclasse ma si sta pian piano spegnendo mentre Chiesa è partito piano, tra espulsione e prestazioni anonime, fino ad arrivare alla partita di Champions condita da gol, assist e giocate da campione. Di questo ha parlato il soldatino Di Livio. Juventus, le parole di Di Livio A La Gazzetta dello Sport, Angelo Di Livio ha parlato di Juve, Chiesa e tanti altri temi, ecco di seguito un estratto della sua intervista. Leggi anche: Juventus Torino probabili formazioni, chance per Kulusevski dal 1? FORMA MIGLIORE – “Chiesa? Non è ancora nella sua forma ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 5 dicembre 2020)– I giovani in casastanno vivendo una stagione importante tra alti e bassi. Basta pensare a Kulusevski e Chiesa, inversamente proporzionali. Lo svedese è partito forte, con gol e giocate da fuoriclasse ma si sta pian piano spegnendo mentre Chiesa è partito piano, tra espulsione e prestazioni anonime, fino ad arrivare alla partita di Champions condita da gol, assist e giocate da campione. Di questo ha parlato il soldatino Di, le parole di DiA La Gazzetta dello Sport, Angelo Diha parlato di Juve, Chiesa e tanti altri temi, ecco di seguito un estratto della sua intervista. Leggi anche:Torino probabili formazioni, chance per Kulusevski dal 1? FORMA MIGLIORE –? Non è ancora nella sua forma ...

