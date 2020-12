Juventus, Bonucci: «Abbiamo tirato fuori le palle. Ecco cos’è successo nell’intervallo» (Di sabato 5 dicembre 2020) Leonardo Bonucci, difensore e capitano della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Torino Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Torino. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Juventus NEWS 24 GARA – «Ho grande rispetto per il Torino ma quello che hanno fatto nel primo tempo lo hanno fatto perché non eravamo accesi. Andavamo a due all’ora, hanno fatto la gara sulle ripartenze. Nel secondo Abbiamo tirato fuori quello che dovremmo tirar fuori sempre. Contrasti, squadra corta, giocatori dinamici… Ci deve entrare non nella testa ma nel cuore». INTERVALLO – «Siamo uomini, questo è quello che conta. Non serve dire quello ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 5 dicembre 2020) Leonardo, difensore e capitano della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Torino Leonardo, difensore della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Torino. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 GARA – «Ho grande rispetto per il Torino ma quello che hanno fatto nel primo tempo lo hanno fatto perché non eravamo accesi. Andavamo a due all’ora, hanno fatto la gara sulle ripartenze. Nel secondoquello che dovremmo tirarsempre. Contrasti, squadra corta, giocatori dinamici… Ci deve entrare non nella testa ma nel cuore». INTERVALLO – «Siamo uomini, questo è quello che conta. Non serve dire quello ...

