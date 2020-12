Juve | maglia celebrativa a Cristiano Ronaldo per i 750 gol in carriera

(Di sabato 5 dicembre 2020) Prima del fischio d’inizio del derby della Mole contro il Torino, il presidente dellantus, Andrea Agnelli, ha premiatocon unaper festeggiare insieme alla stella portoghese il traguardo dei 750 gol in, di cui 75 inbianconera dopo il gol segnato alla Dinamo Kiev lo scorso mercoledì in Champions League. #CR750#Toro #Forzapic.twitter.com/nUbzAlxBWI —ntusFC (@ntusfc) December 5, 2020 Foto: twitter uffntus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Passa la Juve, recrimina il Napoli femminile. Prevalgono in rimonta le campionesse d’Italia, che superano 2-1 le azzurre allo stadio Caduti di Brema. Minuto di silenzio, lutto al ...GOL – Derby della Mole, il primo per Pirlo da allenatore. Oggi alle 18 la Juventus sfida il Torino all’Allianz Stadium. Pirlo non avrà a disposizione gli infortunati Buffon, Chiellini e Demiral (lesio ...