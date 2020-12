John Lennon | 40 anni senza | gli ultimi istanti di vita dell' ex Beatles

(Di sabato 5 dicembre 2020) Fu una giornata tragica e surreale quella'8 dicembre del 1980, il giorno in cuivenne ucciso con cinque colpi di pistola da Mike Chapman. L'exaveva compiuto 40il 9 ottobre. L'8 dicembre di quatrant'fa la giornata die Yoko Ono era iniziata con un servizio fotografico per il magazine Rolling Stone. La fotografae Leibovitz si era infatti recata a questo scopo nell'appartamentoa coppia al Dakota Building di New York. Dopo la session fotografica,rilasciò l'ultime intervistaa suaal deejay Dave Sholin e poi, con Yoko, si recò al Record Plant Studios per il missaggioa canzone ...

In fondo avrebbe potuto far finta di niente. C'è il lockdown? Bene, spero di non prenderlo e me la godo un po' dopo sessant'anni di carriera. Invece figurarsi. Le canzoni di McCartney III escono il 18 ...Quel giorno di quarant’anni fa, in Italia, il sole spuntò alle 7.27: era il 9 dicembre 1980, un’alba rattrappita e arrabbiata perché mentre quel sole nasceva nelle nostre città, a New York, pochissime ...