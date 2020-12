Jennifer Garner ricrea una scena sexy di Alias: il video è tutto da ridere! (Di sabato 5 dicembre 2020) Jennifer Garner è protagonista di un esilarante video, divenuto subito virale, in cui viene ricreata una scena in piscina della seconda stagione di Alias. Jennifer Garner ha ricreato una scena di Alias in cui il suo personaggio, l'agente Sydney Bristow, emergeva da una piscina più sexy che mai. L'attrice ha condiviso il video su Instagram per festeggiare il traguardo dei 10 milioni di followers. Sono trascorsi vent'anni da quando Jennifer Garner esordiva nel ruolo dell'agente Sydney Bristow nella serie tv Alias. Creato da J.J. Abrams, che nello stesso periodo stava dando vita a Lost, lo show riuscì ad ottenere un buon ... Leggi su movieplayer (Di sabato 5 dicembre 2020)è protagonista di un esilarante, divenuto subito virale, in cui vieneta unain piscina della seconda stagione dihato unadiin cui il suo personaggio, l'agente Sydney Bristow, emergeva da una piscina piùche mai. L'attrice ha condiviso ilsu Instagram per festeggiare il traguardo dei 10 milioni di followers. Sono trascorsi vent'anni da quandoesordiva nel ruolo dell'agente Sydney Bristow nella serie tv. Creato da J.J. Abrams, che nello stesso periodo stava dando vita a Lost, lo show riuscì ad ottenere un buon ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Jennifer Garner ricrea una scena sexy di Alias: il video è tutto da ridere! - SimonaCroisette : RT @TataChips86: Jennifer Garner per festeggiare i suoi 10 mln di follower se ne esce con questo video. ???? Fantastica #JenniferGarner htt… - takaperfect : RT @TataChips86: Jennifer Garner per festeggiare i suoi 10 mln di follower se ne esce con questo video. ???? Fantastica #JenniferGarner htt… - TataChips86 : Jennifer Garner per festeggiare i suoi 10 mln di follower se ne esce con questo video. ???? Fantastica… - Il_Nerdastro : Ryan Reynolds e... #RyanReynolds. First Look a #TheAdamProject , film per #Netlix in cui viaggerà indietro nel Temp… -

Ultime Notizie dalla rete : Jennifer Garner Jennifer Garner ricrea una scena sexy di Alias: il video è tutto da ridere! Movieplayer.it Aspettando Peppermint, un video per scoprire i più iconici action al femminile

Momenti di trascurabile felicità, Daniele Luchetti sceglie Pif per il suo film "alla Frank Capra" (videointervista) Arriva nei cinema un film italiano fantasy per tutta la famigl ...

Ecco il trailer di Peppermint, Jennifer Garner sfida i cartelli della droga

Una madre in cerca di vendetta contro i killer che le hanno sterminato la famiglia nel nuovo film di Pierre Morel[leggi] ...

Momenti di trascurabile felicità, Daniele Luchetti sceglie Pif per il suo film "alla Frank Capra" (videointervista) Arriva nei cinema un film italiano fantasy per tutta la famigl ...Una madre in cerca di vendetta contro i killer che le hanno sterminato la famiglia nel nuovo film di Pierre Morel[leggi] ...