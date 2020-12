Jean-Luc Godard e Sergei Loznitsa | i maestri del cinema su Rai3 sabato 5 dicembre

(Di sabato 5 dicembre 2020) Un fotogramma da “Le Livre d’image” di-Luc(foto Everett / Contrasto). LE LIVRE D’IMAGE AUSTERLITZGenere: Film-saggio: due capolavoriLe Livre d’image di-Luc. SuAusterlitz di. SuL’orario mette a dura prova, ma Fuori Orario () vale sempre una nottata quasi in bianco. Specialmente quella di, che unisce in un colpo solo due deidi unche nelle sale, quando erano aperte, si vedevano poco. Si comincia con Le Livre d’image di-Luc, sorta di appendice al suo capolavoro Histoire(s) du Cinéma, dove ai fotogrammi “rubati” al ...

Il programma "Fuori Orario" (Rai3) propone due film capolavoro in un colpo solo: "Le Livre d'image" di Jean-Luc Godard e "Austerlitz" di Sergei Loznitsa ...