Italia-Galles oggi | Autumn Nation Cup | orario | tv | programma | streaming | formazioni

(Di sabato 5 dicembre 2020) L’s Cup 2020 di rugby sostituisce i Test Match internazionali abitualmente previsti nella finestra autunnale ed è una manifestazione che coinvolgerà le Nazionali del Sei Nazioni oltre a Fiji e Georgia. Le squadre sono state divise in due gironi e giocheranno quattro partite a testa. Dopo la conclusione della fase a gironi sarà la volta della finale e dei play-off: l’, terza nella Pool B, sfiderà il, classificato nella medesima posizione nell’altro raggruppamento, sabato 5 dicembre, alle ore 17.45ne allo stadio Parc y Scarlets di Llanelli. In palio il 5° posto complessivo. Per l’si registra l’esordio assoluto di Montanna Ioane all’ala ed il debutto da titolare a mediano di mischia di Stephen Varney. Il match tra ...

