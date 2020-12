Iran: figli scienziato ucciso, 'gli avevano detto di non muoversi quel giorno' (Di sabato 5 dicembre 2020) Teheran, 5 dic. (Adnkronos) - "E' stato proprio come in una guerra". Queste le parole usate dai figli dello scienziato nucleare Iraniano, Mohsen Fakhrizadeh, per descrivere l'attentato in cui la scorsa settimana è rimasto ucciso il padre non lontano da Teheran. "Mio padre è stato colpito quattro, cinque volte con armi da fuoco", ha dichiarato uno dei figli in un'intervista alla tv di Stato 'Irib', spiegando che la squadra responsabile della sicurezza di Fakhrizadeh aveva consigliato allo scienziato di non muoversi quel giorno. Nonostante l'avviso, Fakhrizadeh aveva comunque deciso di partecipare a un incontro. Le dichiarazione dei due figli, che non sarebbero stati testimoni diretti dell'omicidio, sembrano contraddire ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 5 dicembre 2020) Teheran, 5 dic. (Adnkronos) - "E' stato proprio come in una guerra". Queste le parole usate daidellonucleareiano, Mohsen Fakhrizadeh, per descrivere l'attentato in cui la scorsa settimana è rimastoil padre non lontano da Teheran. "Mio padre è stato colpito quattro, cinque volte con armi da fuoco", ha dichiarato uno deiin un'intervista alla tv di Stato 'Irib', spiegando che la squadra responsabile della sicurezza di Fakhrizadeh aveva consigliato allodi non. Nonostante l'avviso, Fakhrizadeh aveva comunque deciso di partecipare a un incontro. Le dichiarazione dei due, che non sarebbero stati testimoni diretti dell'omicidio, sembrano contraddire ...

Teheran, 5 dic. (Adnkronos) - "E' stato proprio come in una guerra". Queste le parole usate dai figli dello scienziato nucleare iraniano, Mohsen Fakhrizadeh, per descrivere l'attentato in cui la ...

Novara, 60 arringhe per Djalali: maratona dei giovani avvocati per salvare il ricercatore condannato in Iran

Sarebbe imminente l'esecuzione del ricercatore irano-svedese Ahmadreza Djalali, in carcere in Iran con l'accusa di spionaggio: un reato che in quel Paese è punito con l'impiccagi ...

