Iran: figli scienziato ucciso, 'gli avevano detto di non muoversi quel giorno' (Di sabato 5 dicembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 5 dicembre 2020) su Notizie.it.

pierofassino : Nessuna ragione di Stato giustifica l’uccisione di un uomo. Si fermi il boia, si risparmi la vita di… - TV7Benevento : Iran: figli scienziato ucciso, 'gli avevano detto di non muoversi quel giorno'... - LuigiSerra2 : RT @valfurla: Che succede in Iran? Torna in carcere l'avvocatessa Nasrnin Sotoudeh, condannato a morte lo scienziato svedese-iraniano Djala… - GiglioLockart : RT @RiccardoNoury: Dopo 3 settimane di isolamento in casa senza neanche poter abbracciare i figli #NasrinSotoudeh (una delle più importanti… - la_kuzzo : RT @valfurla: Che succede in Iran? Torna in carcere l'avvocatessa Nasrnin Sotoudeh, condannato a morte lo scienziato svedese-iraniano Djala… -

Ultime Notizie dalla rete : Iran figli Iran: figli scienziato ucciso, 'gli avevano detto di non muoversi quel giorno' Il Tempo Iran: figli scienziato ucciso, 'gli avevano detto di non muoversi quel giorno'

Teheran, 5 dic. (Adnkronos) - "E' stato proprio come in una guerra". Queste le parole usate dai figli dello scienziato nucleare iraniano, Mohsen Fakhrizadeh, per descrivere l'attentato in cui la ...

Novara, 60 arringhe per Djalali: maratona dei giovani avvocati per salvare il ricercatore condannato in Iran

Sarebbe imminente l'esecuzione del ricercatore irano-svedese Ahmadreza Djalali, in carcere in Iran con l'accusa di spionaggio: un reato che in quel Paese è punito con l'impiccagi ...

Teheran, 5 dic. (Adnkronos) - "E' stato proprio come in una guerra". Queste le parole usate dai figli dello scienziato nucleare iraniano, Mohsen Fakhrizadeh, per descrivere l'attentato in cui la ...Sarebbe imminente l'esecuzione del ricercatore irano-svedese Ahmadreza Djalali, in carcere in Iran con l'accusa di spionaggio: un reato che in quel Paese è punito con l'impiccagi ...