Inter-Bologna | Mihajlovic | “Il gol di Lukaku ci ha tagliato le gambe | non sono queste le partite da vincere”

Leggi su mediagol

(Di domenica 6 dicembre 2020) Ilnon riesce a prendere punti nella sfida di San Siro contro l'.I felsinei hanno subito l'arrembaggio dei padroni di casa che siaffidati al loro fidato bombere soprattutto al laterale Achraf Hakimi autore di una doppietta. Il tecnico dei rossoblu, Sinisa, nel corso del post-gara, ha così commentato la prestazione della sua squadra."Non era una scelta, iosempre per il pressing ultra-offensivo, abbiamo cambiato modulo ma non dovevamo cambiare la nostra mentalità. Forse con un difensore in più hanno pensato che li dovevamo aspettare, ma io ho cambiato solo perché non ho giocatori offensivi. Mi dispiace, noi come sempre siamo venuti qui per vincere, ma nel primo tempo non abbiamo fatto nulla. Il gol loro ci ha un po'...