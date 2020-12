Inter-Bologna 5 dicembre ore 20 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici | Alexis Sanchez accanto a Lukaku

(Di sabato 5 dicembre 2020) A San Siro c’è un altro pezzo del passato nerazzurro con Mihajlovic che sfida Conte e l’ci arriva dopo due vittorie consecutive in campionato contro Torino e Sassuolo e il successo contro il Borussia Monchengladbach che hanno ridato fiducia all’ambiente in ottica scudetto ma non cancellato completamente i dubbi di una stagione iniziata troppo InfoBetting: Scommesse Sportive e

Inter : LIVE-La conferenza di Conte alla vigilia della decima giornata di Serie A: domani a San Siro arriva il Bologna - Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ?? Pronti per #InterBologna? Nel magazine digitale targato #InterMediaHouse trovate tutto ci… - Inter : ? | PRECEDENTI Sabato c'è #InterBologna: abbiamo selezionato quattro precedenti che potrete rivivere qui ??… - passione_inter : Inter-Bologna, Young (Inter Tv): 'Vogliamo trovare continuità. Serve concentrazione' - - newslagoleadait : Le formazioni ufficiali di #InterBologna, sfida valida per la 10ª giornata di andata del Campionato di #SerieA 2020… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Bologna

Tutto pronto per Inter-Bologna, sono ufficiali le formazioni dei due allenatori per la sfida della 10^ giornata di Serie A Manca poco al fischio d’inizio di Inter-Bologna, match della 10^ giornata di ...Ma Antonio Conte vuole canalizzare tutte le energie e l’entusiasmo per la vittoria del Borussia Park in campionato: questa sera, a San Siro, l’Inter ospita il Bologna di Sinisa Mihajlovic, negli ...