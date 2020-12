Inter Bologna 1-0 LIVE: Lukaku si mangia il raddoppio (Di sabato 5 dicembre 2020) Allo stadio San Siro, il match valido per la 10ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Inter e Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio San Siro, Inter e Bologna si affrontano nel match valido per la 10ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Inter Bologna 1-0 MOVIOLA 35? Tiro di Hakimi – Respinta corta di Svanberg, Hakimi controlla il pallone in area e prova a piazzare il mancino: conclusione che si impenna e finisce fuori. 33? Lukaku si mangia il raddoppio – Sanchez sfrutta un passaggio errato del Bologna e lancia per Lukaku che solo davanti a Skorupski si fa parare il tiro 25? Gagliardini vicino al gol – Si ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 5 dicembre 2020) Allo stadio San Siro, il match valido per la 10ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio San Siro,si affrontano nel match valido per la 10ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA 35? Tiro di Hakimi – Respinta corta di Svanberg, Hakimi controlla il pallone in area e prova a piazzare il mancino: conclusione che si impenna e finisce fuori. 33?siil– Sanchez sfrutta un passaggio errato dele lancia perche solo davanti a Skorupski si fa parare il tiro 25? Gagliardini vicino al gol – Si ...

