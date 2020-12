Inter Bologna 1-0 LIVE: Lukaku porta avanti i nerazzurri (Di sabato 5 dicembre 2020) Allo stadio San Siro, il match valido per la 10ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Inter e Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio San Siro, Inter e Bologna si affrontano nel match valido per la 10ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Inter Bologna 1-0 MOVIOLA 21? Chance per Barrow – Prova lui a dare una scossa: destro pretenzioso, dalla lunga distanza. Pallone che rimbalza davanti ad Handanovic e finisce docile tra le braccia dello sloveno. Primi accenni di reazione da parte dei felsinei. 16? GOL Lukaku – Cross dalla sinistra di Perisic e il bomber belga risolve dopo un rimpallo con un sinistro sotto la traversa 11? Gagliardini vicino al gol – Cross ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 5 dicembre 2020) Allo stadio San Siro, il match valido per la 10ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio San Siro,si affrontano nel match valido per la 10ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA 21? Chance per Barrow – Prova lui a dare una scossa: destro pretenzioso, dalla lunga distanza. Pallone che rimbalza dad Handanovic e finisce docile tra le braccia dello sloveno. Primi accenni di reazione da parte dei felsinei. 16? GOL– Cross dalla sinistra di Perisic e il bomber belga risolve dopo un rimpallo con un sinistro sotto la traversa 11? Gagliardini vicino al gol – Cross ...

Inter : LIVE-La conferenza di Conte alla vigilia della decima giornata di Serie A: domani a San Siro arriva il Bologna - Inter : ? | PRECEDENTI Sabato c'è #InterBologna: abbiamo selezionato quattro precedenti che potrete rivivere qui ??… - Inter : ?? | INSIEME ?? Scatta un selfie o una foto con il Christmas Jumper nerazzurro e potrai vederti sui led dello stadio… - mike_fusco : @23Doma89 @SuperflyVideo Vergogna @SkySport, mandare un tifoso dell' Atalanta come inviato di Inter-Bologna! - passione_inter : Inter-Bologna, Radu escluso dai convocati: infortunio in allenamento. C'è Stankovic in panchina -… -