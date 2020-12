Insonnia d'amore: la moglie di Tom Hanks recita nel ruolo di sua sorella (Di sabato 5 dicembre 2020) In Insonnia d'amore Rita Wilson recita nei panni della sorella di Tom Hanks che, d'altro canto, è il marito dell'attrice nella vita reale. Durante le riprese di Insonnia d'amore Rita Wilson ha recitato nei panni di Suzy, la sorella di Sam Baldwin, interpretato da Tom Hanks. Naturalmente i due attori sono sposati nella vita reale e questo non è l'unico film che hanno girato assieme durante le loro prolifiche carriere. A questo proposito la Wilson ha dichiarato: "Nel corso della mia carriera e in generale durante gli anni che ho passato con Tom ho interpretato veramente tantissime mamme, migliori amiche, sorelle e persone comprensive." Tom e Rita sono sposati dal 1988, l'attrice è apparsa in molti film pur non avendo mai ... Leggi su movieplayer (Di sabato 5 dicembre 2020) Ind'Rita Wilsonnei panni delladi Tomche, d'altro canto, è il marito dell'attrice nella vita reale. Durante le riprese did'Rita Wilson hato nei panni di Suzy, ladi Sam Baldwin, interpretato da Tom. Naturalmente i due attori sono sposati nella vita reale e questo non è l'unico film che hanno girato assieme durante le loro prolifiche carriere. A questo proposito la Wilson ha dichiarato: "Nel corso della mia carriera e in generale durante gli anni che ho passato con Tom ho interpretato veramente tantissime mamme, migliori amiche, sorelle e persone comprensive." Tom e Rita sono sposati dal 1988, l'attrice è apparsa in molti film pur non avendo mai ...

