Inside Out: le emozioni del film, ecco quante dovevano essere all'inizio (Di sabato 5 dicembre 2020) Le emozioni vagliate per Inside Out erano moltissime ma alla fine ne sono state selezionate soltanto cinque: gioia, tristezza, disgusto, paura e rabbia. Per Inside Out gli scrittori hanno considerato fino a 27 emozioni diverse ma alla fine hanno optato per cinque: gioia, tristezza, disgusto, paura e rabbia, al fine di rendere la pellicola più digeribile e meno complessa. Sorpresa, Orgoglio e Fiducia sono solo alcune delle emozioni principali che sono state eliminate. Durante il lungo processo di realizzazione del viaggio animato all'interno della mente di Riley, una ragazza di 11 anni, molte emozioni hanno combattuto per ottenere un ruolo. Irritazione, orgoglio, invidia, avidità, tristezza, disperazione, depressione e persino amore sono state tutte vagliate ma, alla fine, non sono state ...

