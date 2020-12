Innovazione digitale, un bando per le piccole imprese (Di sabato 5 dicembre 2020) La Giunta della Camera del Commercio di Roma ha stanziato, in questi giorni, 5 milioni di euro per la digitalizzazione delle imprese del territorio. Ad esporre il progetto, il presidente della Camera del Commercio, Lorenzo Tagliavanti, nel corso di una conferenza stampa online. Perché un bando tecnologico in tempi di pandemia? “Il sistema delle imprese italiane, relativamente alla rivoluzione digitale, registra importanti ritardi”, afferma Tagliavanti. “Nelle classifiche mondiali, il dato della diffusione degli strumenti digitali all’interno delle imprese, vede l’Italia tra gli ultimi posti. Uno degli effetti collaterali positivi del lockdown imposto dal Covid-19, é stato quello di accelerare l’utilizzo degli strumenti digitali da parte dei piccoli imprenditori. In un periodo di grandi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 5 dicembre 2020) La Giunta della Camera del Commercio di Roma ha stanziato, in questi giorni, 5 milioni di euro per la digitalizzazione delledel territorio. Ad esporre il progetto, il presidente della Camera del Commercio, Lorenzo Tagliavanti, nel corso di una conferenza stampa online. Perché untecnologico in tempi di pandemia? “Il sistema delleitaliane, relativamente alla rivoluzione, registra importanti ritardi”, afferma Tagliavanti. “Nelle classifiche mondiali, il dato della diffusione degli strumenti digitali all’interno delle, vede l’Italia tra gli ultimi posti. Uno degli effetti collaterali positivi del lockdown imposto dal Covid-19, é stato quello di accelerare l’utilizzo degli strumenti digitali da parte dei piccoli imprenditori. In un periodo di grandi ...

