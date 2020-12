In Italia oggi 21.052 nuovi casi e 662 morti. Tasso di positività al 10,8: il bollettino (Di sabato 5 dicembre 2020) I dati del bollettino sulla pandemia di Covid-19 di sabato 5 dicembre. Meno contagi in 24 ore con meno tamponi. Il Tasso di positività scende al 10,8% Leggi su corriere (Di sabato 5 dicembre 2020) I dati delsulla pandemia di Covid-19 di sabato 5 dicembre. Meno contagi in 24 ore con meno tamponi. Ildiscende al 10,8%

matteosalvinimi : L’Italia al contrario di Conte per Natale. Ritirate i Decreti clandestini! Anche oggi prosegue la battaglia alla Ca… - matteosalvinimi : ??Oggi alle 12 una iniziativa che abbiamo fermamente voluto: nelle marinerie di tutta Italia i pescherecci suonerann… - carlosibilia : CHI OGGI VUOLE ATTIVARE IL MES PER L’ITALIA È CONTRO @GiuseppeConteIT ED È CONTRO QUESTO GOVERNO. - monicabi5 : Bollettino Coronavirus Italia, oggi 21.052 contagi e 662 morti per Covid: i dati di sabato 5 dicembre - SardegnaG : RT @antonello_piras: @nickypata @SardegnaG I nemici della Sardegna, che prima ci hanno venduto e poi costretti alla fusione con l'Italia, s… -