In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 Dicembre: Lo Scaricabarile. “Voglio comprare anti-influenzali, ma nessuno firma per paura di indagini” (Di domenica 6 dicembre 2020) Senza antinfluenzali Lombardia “no vax”, per Fontana la colpa è della magistratura La lettera – Surreale missiva spedita ai pm di Andrea Sparaciari Che faccio, compro? di Marco Travaglio Dopo le ultime performance sui vaccini antinfluenzali, più introvabili della pietra filosofale, si pensava che Giulio Gallera avesse definitivamente scalzato Attilio Fontana nell’ambìto ruolo di capocomico del duo “I Nuovi Legnanesi”. Invece, con una zampata da grande guitto, lo sgovernatore ha scavalcato l’assessore proprio sul finale, ricacciandolo al rango di spalla. La sua lettera ai L’Intervista – Silvio Brusaferro “Natale in pochi per una volta Facciamolo per i più fragili” Professor Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità, ormai di questo nuovo coronavirus si conosce quanto meno il comportamento: la terza ondata è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020) Senzanfluenzali Lombardia “no vax”, per Fontana la colpa è della magistratura La lettera – Surreale missiva spedita ai pm di Andrea Sparaciari Che faccio, compro? di Marco Travaglio Dopo le ultime performance sui vaccininfluenzali, più introvabili della pietra filosofale, si pensava che Giulio Gallera avesse definitivamente scalzato Attilio Fontana nell’ambìto ruolo di capocomico del duo “I Nuovi Legnanesi”. Invece, con una zampata da grande guitto, lo sgovernatore ha scavalcato l’assessore proprio sul finale, ricacciandolo al rango di spalla. La sua lettera ai L’Intervista – Silvio Brusaferro “Natale in pochi per una volta Facciamolo per i più fragili” Professor Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità, ormai di questo nuovo coronavirus si conosce quanto meno il comportamento: la terza ondata è ...

petergomezblog : In questo momento i super-ricchi devono dare una mano in più - il mio post della scorsa settimana sul contributo de… - fattoquotidiano : FONDI LEGA Il commercialista Michele Scillieri non ha dubbi: per ogni incarico ricevuto dalla nuova Lega di Matteo… - fattoquotidiano : INTIMIDAZIONE Un attacco mai visto: una super richiesta di danni per decine di articoli su inchieste giudiziarie e… - Silvia_ross : RT @ReputationMngr: ?? Oggi in edicola con @ilmessaggeroit un bell’articolo di @wenturi sul nostro “Stop alle Offese”. ??@andbarch: “Le donn… - Nico01042014 : RT @Virus1979C: Fondi Lega, “Il fedelissimo di Centemero mi istruì sul sistema del Carroccio” -