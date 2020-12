Il tweet di Netflix (dopo «The Crown 4») che «ha fatto infuriare la royal family» (Di sabato 5 dicembre 2020) Cresce la tensione tra Netflix e casa Windsor, o almeno così pare. Stando alle ultime indiscrezioni riportate dal Daily Mail, infatti, la royal family non avrebbe digerito un tweet della nota piattaforma di streaming, recentemente accusata di aver riprodotto – in The Crown 4 – la reazione tra Carlo e Camilla «in maniera poco veritiera». Secondo i critici, la ricostruzione presenterebbe «parecchie imprecisioni». Leggi su vanityfair (Di sabato 5 dicembre 2020) Cresce la tensione tra Netflix e casa Windsor, o almeno così pare. Stando alle ultime indiscrezioni riportate dal Daily Mail, infatti, la royal family non avrebbe digerito un tweet della nota piattaforma di streaming, recentemente accusata di aver riprodotto – in The Crown 4 – la reazione tra Carlo e Camilla «in maniera poco veritiera». Secondo i critici, la ricostruzione presenterebbe «parecchie imprecisioni».

La celebre piattaforma, accusata di aver riprodotto «con imprecisioni» la relazione tra Diana e Carlo, ha pubblicato sui social un estratto del documentario su Lady D basato sulle registrazioni segret ...

