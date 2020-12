Il regalo del Papa: vaccino antinfluenzale e tampone per i più poveri (Di sabato 5 dicembre 2020) Dietro ordine di Papa Francesco, alcuni membri del personale sanitario dell'Elemosineria Apostolica hanno somministrato vaccini antinfluenzali e tamponi per il Covid-19 nel cortile della parrocchia ... Leggi su globalist (Di sabato 5 dicembre 2020) Dietro ordine diFrancesco, alcuni membri del personale sanitario dell'Elemosineria Apostolica hanno somministrato vaccini antinfluenzali e tamponi per il Covid-19 nel cortile della parrocchia ...

Sono perlopiù senzatetto e persone che si prostituiscono sul lungomare, spesso provviste di documenti e senza medico di base. Molti di loro sono argentini, colombiani e peruviani, alcuni anche sieropo ...

Sarà al Monza la nuova destinazione di Mario Balotelli. L'ex attaccante del Brescia, che in queste settimane si stava allenando con il Franciacorta, club di serie D (aveva fatto da ...

