Il regalo che vuoi – La canzone di Natale di RDS – Video (Di sabato 5 dicembre 2020) La voce è quella di Marco “BAZ” Bazzoni. Il titolo “Il regalo che vuoi” ed è la canzone di Natale di RDS. Un brano energico ed ironico con lo scopo benefico di aiutare Save the Children. A chi andrà il ricavato de Il regalo che vuoi? Lo scorso anno era “Natale Reggaeton”, quello prima “Portami a Bailar”. Questo 2020 il tormentone natalizio è “Il regalo che vuoi”, brano prodotto ed interpretato da Marco Bazzoni con la RDS Christmas Band. Tutto il ricavato del brano sarà devoluto a Save the Children e si trasformerà in un regalo per il futuro di tanti bambini in difficoltà nel nostro Paese. “Aiutare attraverso la musica persone e soprattutto bambini che soffrono è un grande privilegio, soprattutto in questo ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 5 dicembre 2020) La voce è quella di Marco “BAZ” Bazzoni. Il titolo “Ilche” ed è ladidi RDS. Un brano energico ed ironico con lo scopo benefico di aiutare Save the Children. A chi andrà il ricavato de Ilche? Lo scorso anno era “Reggaeton”, quello prima “Portami a Bailar”. Questo 2020 il tormentone natalizio è “Ilche”, brano prodotto ed interpretato da Marco Bazzoni con la RDS Christmas Band. Tutto il ricavato del brano sarà devoluto a Save the Children e si trasformerà in unper il futuro di tanti bambini in difficoltà nel nostro Paese. “Aiutare attraverso la musica persone e soprattutto bambini che soffrono è un grande privilegio, soprattutto in questo ...

borghi_claudio : Ah ovviamente i discorsi sulla #patrimoniale non sono staccati dalla riforma del MES. Una volta ottenuta verrà usat… - NicolaPorro : Leggete per credere la storia paradossale di questa signora svizzera che si è “azzardata” a comprare qualche regalo… - agorarai : “Bisogna capire se a Natale vogliamo che il regalo più diffuso sia il contagio oppure se lo vogliamo combattere. Pr… - Avignone15 : RT @borghi_claudio: Ah ovviamente i discorsi sulla #patrimoniale non sono staccati dalla riforma del MES. Una volta ottenuta verrà usata pe… - trento_giacomo : RT @borghi_claudio: Ah ovviamente i discorsi sulla #patrimoniale non sono staccati dalla riforma del MES. Una volta ottenuta verrà usata pe… -

Ultime Notizie dalla rete : regalo che «Il regalo che vuoi»: la canzone di Natale di Baz per aiutare i bambini in difficoltà La Gazzetta del Mezzogiorno Domani si festeggia San Nicola, la leggenda narra che è lui il vero Babbo Natale

Il mito di Babbo Natale è legato alla figura di San Nicola che si festeggia il 6 dicembre e che ancora oggi in città italiane e paesi europei porta doni ...

RegaliamoCi Offida: per Natale uno sconto del 25% sugli acquisti

OFFIDA – Questo sarà un Natale che non dimenticheremo con facilità, nessuno di noi però vuole rinunciare ad acquistare un regalo per sé e per i propri cari, per non perdere la magia delle feste. Nasce ...

Il mito di Babbo Natale è legato alla figura di San Nicola che si festeggia il 6 dicembre e che ancora oggi in città italiane e paesi europei porta doni ...OFFIDA – Questo sarà un Natale che non dimenticheremo con facilità, nessuno di noi però vuole rinunciare ad acquistare un regalo per sé e per i propri cari, per non perdere la magia delle feste. Nasce ...