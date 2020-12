Il paradiso delle signore | GLORIA RADULESCU su Instagram | “Sto tornando!”

Leggi su tvsoap

(Di sabato 5 dicembre 2020) La quinta stagione de Il(la terza se consideriamo il solo formato daily) si sta caratterizzando per la frequente presenza di notizie sul cast “in movimento”: abbiamo visto entrare diversi personaggi nuovi mentre altri sono usciti dalla serie, e presto saluteremo anche la dolce Roberta (Federica De Benedittis) che si trasferirà a Bologna. Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di domenica 6 dicembre 2020 Sono previsti anche dei ritorni: tra pochi giorni ritroveremo in video la controversa Ludovica Brancia (Giulia Arena), che riapparirà nella fiction e cercherà di ottenere il perdono dei Guarnieri; rivedremo anche Giuseppe Amato (Nicola Rignanese), il marito di Agnese (Antonella Attili), il quale sta per bussare alla porta della sua famiglia e metterà in difficoltà l’evolversi dell’amore tra la stessa ...