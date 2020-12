Il Ministero dell’Istruzione risponde agli attacchi: “Nessun dato sui contagi è stato nascosto” (Di sabato 5 dicembre 2020) Il Ministero dell'Istruzione, con una nota, risponde all'articolo apparso sul quotidiano "Il Tempo" a firma del direttore Franco Bechis. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 5 dicembre 2020) Ildell'Istruzione, con una nota,all'articolo apparso sul quotidiano "Il Tempo" a firma del direttore Franco Bechis. L'articolo .

AtankingDivisio : @GiulioFichel Il ministero dell'istruzione e dell'università è il datore di lavoro che più abusa del precariato in Italia - GGrimalda : @GalbiatiRoberto @FSobbrio @francedrago @salva_lat Concordo anch'io che il blocco delle scuole sia una misura dispe… - alinatede : Questo non vuol dire che la DAD non vada fatta. Semmai che il governo e il ministero dell'istruzione dovevano impeg… - SirenettaLa : RT @cislscuola: Diffuse dal Ministero dell'Istruzione le Linee guida sulla valutazione nella scuola primaria e l'Ordinanza - _BloodyFlowers_ : @GianniniNadia Signora, io glielo avevo detto che studiato, quanti posso avere???? Mi dispiace, ma il Ministero dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Ministero dell’Istruzione I futuri geometri riprogettano le città senza barriere Fortune Italia