Il dramma segreto di Ennio Morricone

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 5 dicembre 2020) Pochi musicisti novecenteschi hanno posseduto il senso delcomee unha segnato il suo percorso esistenziale: il rovello di avere i numeri per primeggiare come compositore di musica pura (la musica classica contemporanea, quella non al servizio dell’industria culturale) ma di avere preferito diventare un autore di colonne sonore cinematografiche. La motivazione di questa scelta chetalvolta dava, ovvero che teneva famiglia, risulta una spiegazione che non spiega davvero. Con ilintimo del musicista inizia il bellissimo saggio “” di Italo Moscati, appena pubblicato da Castelvecchi. Al Conservatorio di Santa Ceciliafu allievo del ...