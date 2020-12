Il commissario Arcuri: a Pratica di Mare l'Hub nazionale per i vaccini anti Covid (Di sabato 5 dicembre 2020) I timori di un nuovo esodo come paventato da Attilio Fontana si concretizzano. L'ultima notizia arriva da Alitalia secondo cui tra il 14 e il 20 dicembre, la settimana prima che scattino le ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 5 dicembre 2020) I timori di un nuovo esodo come paventato da Attilio Fontana si concretizzano. L'ultima notizia arriva da Alitalia secondo cui tra il 14 e il 20 dicembre, la settimana prima che scattino le ...

matteosalvinimi : #Salvini: A proposito di vaccino, mi segnalano che mancano milioni di siringhe. Ci si prepari già da ora, non si fa… - matteosalvinimi : #Salvini: Se siamo una Repubblica fondata sul commissario Arcuri o sulle 'task force' di Conte... cambiate la Costituzione! #Senato - raffaellapaita : “Serve un piano per gestire e distribuire il #vaccino. Il Parlamento non deve essere soggetto passivo per evitare d… - S_Laurenti : RT @LeonardoPanetta: Ma l’Ordine dei giornalisti @ODG_CNOG, così tempestivo nel redarguire @mattiafeltri per non aver pubblicato un articol… - sarahross71 : RT @LeonardoPanetta: Ma l’Ordine dei giornalisti @ODG_CNOG, così tempestivo nel redarguire @mattiafeltri per non aver pubblicato un articol… -