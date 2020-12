Il cast di Glee ricorda Naya Rivera e il suo Snixxmas con un’iniziativa benefica (video) (Di sabato 5 dicembre 2020) L’amore per Naya Rivera rivive in una nuova iniziativa benefica del cast di Glee, che ha deciso di onorare la memoria dell’amica e collega scomparsa promuovendo un’iniziativa benefica a favore di Alexandria House, una delle realtà non-profit più vicine al cuore dell’attrice. La raccolta fondi avviata da Heather Morris, Jenna Ushkowitz, Kevin McHale e altri interpreti della serie creata da Ryan Murphy è ancora aperta alle donazioni e raccoglie gli sforzi del cast di Glee di celebrare l’attenzione di Naya Rivera alle necessità altrui in un periodo come il Natale: Chi è stato così fortunato da conoscere Naya sa che organizzava delle feste epiche. La migliore di tutte era la festa di ... Leggi su optimagazine (Di sabato 5 dicembre 2020) L’amore perrivive in una nuova iniziativadeldi, che ha deciso di onorare la memoria dell’amica e collega scomparsa promuovendoa favore di Alexandria House, una delle realtà non-profit più vicine al cuore dell’attrice. La raccolta fondi avviata da Heather Morris, Jenna Ushkowitz, Kevin McHale e altri interpreti della serie creata da Ryan Murphy è ancora aperta alle donazioni e raccoglie gli sforzi deldidi celebrare l’attenzione dialle necessità altrui in un periodo come il Natale: Chi è stato così fortunato da conosceresa che organizzava delle feste epiche. La migliore di tutte era la festa di ...

giuda31 : Il cast di #Glee ha deciso di onorare la memoria di #NayaRivera (e il suo amore per il Natale) con una raccolta fon… - happy4hyunjin : RT @jenlisaswasabi: l’intero cast di glee si è riunito per una raccolta fondi natalizia in onore di naya a un’associazione di beneficenza c… - AlbanelloChiara : RT @perchetendenza: 'Naya': Perché in memoria di Naya Rivera il cast di Glee ha lanciato una raccolta fondi natalizia per l'Alexandria Hous… - rosesjuanpa : @darksjuanpa Mamma mia (glee cast version) - Glee Cast ZURINTEGRACION - Gothalien3 : RT @perchetendenza: 'Naya': Perché in memoria di Naya Rivera il cast di Glee ha lanciato una raccolta fondi natalizia per l'Alexandria Hous… -

Ultime Notizie dalla rete : cast Glee Il cast di Glee onora Naya Rivera con un'iniziativa benefica OptiMagazine : inno alla libertà nel musical contro i pregiudizi

Dancing Queen. Che Meryl Streep avesse un debole per i musical si era capito già con Mamma mia. Vent’anni dopo il primo film ispirato al celebre brano degli Abba, e sei dopo la strega di Into the Woo ...

Michael Fassbender nel cast di Prometheus

L'America è pronta a sintonizzarsi sul Super Bowl, e la Fox, canale ospite dell'evento di quest'anno, per l'occasione servirà al grande pubblico un dessert speciale a base di losers con Glee.[leggi] ...

Dancing Queen. Che Meryl Streep avesse un debole per i musical si era capito già con Mamma mia. Vent’anni dopo il primo film ispirato al celebre brano degli Abba, e sei dopo la strega di Into the Woo ...L'America è pronta a sintonizzarsi sul Super Bowl, e la Fox, canale ospite dell'evento di quest'anno, per l'occasione servirà al grande pubblico un dessert speciale a base di losers con Glee.[leggi] ...