Il 20 dicembre come l'8 marzo. Fontana, bomba-Lombardia sull'Italia: esodo di massa? (Di sabato 5 dicembre 2020) La prima, durissima reazione, c'era stata il giorno del varo del decreto legge notturno. Ma ieri le Regioni, dopo il Dpcm con le «ulteriori restrizioni nel periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio», sono tornate con forza a chiedere al governo, per dirla con le parole di Luca Zaia, governatore del Veneto, un «ravvedimento» rispetto al divieto di uscita dai confini comunali per i giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno. Forte anche delle perplessità della comunità scientifica, Zaia ha attaccato a testa bassa. «Non c'è alcuna ratio sostenibile», ha detto il numero uno del Veneto a proposito delle restrizioni agli spostamenti. Zaia ha chiesto una nuova riunione tra i governatori e i ministri Boccia (Affari regionali) e Speranza (Salute). «Non è una battaglia di bandiera, ma di civiltà», ha aggiunto il presidente veneto pensando ai ricongiungimenti familiari e agli ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 5 dicembre 2020) La prima, durissima reazione, c'era stata il giorno del varo del decreto legge notturno. Ma ieri le Regioni, dopo il Dpcm con le «ulteriori restrizioni nel periodo dal 21al 6 gennaio», sono tornate con forza a chiedere al governo, per dirla con le parole di Luca Zaia, governatore del Veneto, un «ravvedimento» rispetto al divieto di uscita dai confini comunali per i giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno. Forte anche delle perplessità della comunità scientifica, Zaia ha attaccato a testa bassa. «Non c'è alcuna ratio sostenibile», ha detto il numero uno del Veneto a proposito delle restrizioni agli spostamenti. Zaia ha chiesto una nuova riunione tra i governatori e i ministri Boccia (Affari regionali) e Speranza (Salute). «Non è una battaglia di bandiera, ma di civiltà», ha aggiunto il presidente veneto pensando ai ricongiungimenti familiari e agli ...

