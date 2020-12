I virologi superstar imparino da Sabin

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 5 dicembre 2020) Karen Rubin Ad aprire le danze mediatiche sul vaccino anti covid-19 è stato il microbiologo Andrea Crisanti Ad aprire le danze mediatiche sul vaccino anti covid-19 è stato il microbiologo Andrea Crisanti: «Se ci fosse il vaccino a gennaio io non lo farei. Perché vorrei essere sicuro sia stato opportunamente testato e che soddisfi tutti i criteri di sicurezza ed efficacia». Ad aggiungere incertezza è intervenuta la ricercatrice Ilaria Capua: «Rischiamo di avere un'amplificazione del contagio durante la campagna di vaccinazione. Anche dopo il vaccino possiamo essere fonte di contagio». Come se non bastasse un duro e puro come l'infettivologo Massimo Galli ha aggiunto: «Non c'è alcun farmaco e nessun vaccino su cui possiamo dire con certezza che non produrrà effetti collaterali negativi, da quando è stato iniettato e fino ai dieci anni successivi». Il virologo Giorgio Palù ...