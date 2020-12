I Santi di Domenica 6 Dicembre 2020 (Di domenica 6 dicembre 2020) I Santi DEL GIORNO, 6 Dicembreda www.Santiebeati.it San NICOLA DI MIRA (DI BARI) Vescovo – MemoriaPàtara, Asia Minore (attuale Turchia), ca. 250 – Mira, Asia Minore, ca. 326La carità è il “miracolo” più grande che nasce dalla fede: prendersi cura degli ultimi, del prossimo in genere, oggi è il messaggio più profetico e rivoluzionario che ci lascia san Nicola. Nato tra il 250 e il 260 a Patara, nella Licia, divenne vescovo di Mira in un tempo di persecuzione e dovette affrontare anche la prigionia: si salvò grazie alla libertà di culto concessa dall’Editto di Costantino nel 313. Difensore dell’ortodossia, forse partecip&o…www.Santiebeati.it/dettaglio/30300 San GIUSEPPE NGUYEN DUY KHANG Catechista, martire† 6 Dicembre 1861Nato da genitori cristiani in Vietnam, a sud di Hanoi, ben presto ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 6 dicembre 2020) IDEL GIORNO, 6da www.ebeati.it San NICOLA DI MIRA (DI BARI) Vescovo – MemoriaPàtara, Asia Minore (attuale Turchia), ca. 250 – Mira, Asia Minore, ca. 326La carità è il “miracolo” più grande che nasce dalla fede: prendersi cura degli ultimi, del prossimo in genere, oggi è il messaggio più profetico e rivoluzionario che ci lascia san Nicola. Nato tra il 250 e il 260 a Patara, nella Licia, divenne vescovo di Mira in un tempo di persecuzione e dovette affrontare anche la prigionia: si salvò grazie alla libertà di culto concessa dall’Editto di Costantino nel 313. Difensore dell’ortodossia, forse partecip&o…www.ebeati.it/dettaglio/30300 San GIUSEPPE NGUYEN DUY KHANG Catechista, martire† 61861Nato da genitori cristiani in Vietnam, a sud di Hanoi, ben presto ...

Paolor_it : @La_manina__ Tranne sabato e domenica, che ci va mio fratello, vado tutti i santi giorni da mio padre anziano che v… - folucar : RT @you_trend: ???? Domenica si vota anche in #Venezuela per il rinnovo dell'Assemblea Nazionale: #Maduro ne uscirà indebolito o rafforzato?… - you_trend : ???? Domenica si vota anche in #Venezuela per il rinnovo dell'Assemblea Nazionale: #Maduro ne uscirà indebolito o raf… - fabio_de_santi : @repubblica Beh come molti italiani : la domenica a messa con la famiglia poi la sera a trans ... quando si poteva ... ???? - BigaroniSilvia : Domenica weekend con lui.????sto implorando tutti i santi che conte ci rimette zona gialla. DAI SU. -

Ultime Notizie dalla rete : Santi Domenica Collelongo, comunicate le modalità di partecipazione allo screening di sabato e domenica Terre Marsicane DON BENVENUTO COMMENTA LE LETTURE/QUARTA DOMENICA DI AVVENTO

Prima di entrare in Gerusalemme Gesù aveva lasciato la città di Gerico e mentre stava uscendo dalla città si sentì chiamare da un uomo che se ne stava lontano: “Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di m ...

DON GABRIELE COMMENTA LE LETTURE DELLA QUARTA DOMENICA DI AVVENTO

Quanto ci è raccontato nella pagina del Vangelo di oggi è accaduto all’inizio della settimana santa, ma la Liturgia ce lo propone oggi come preparazione ad accogliere Gesù nella celebrazione del pross ...

Prima di entrare in Gerusalemme Gesù aveva lasciato la città di Gerico e mentre stava uscendo dalla città si sentì chiamare da un uomo che se ne stava lontano: “Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di m ...Quanto ci è raccontato nella pagina del Vangelo di oggi è accaduto all’inizio della settimana santa, ma la Liturgia ce lo propone oggi come preparazione ad accogliere Gesù nella celebrazione del pross ...