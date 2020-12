I ristori del Governo coprono solo il 25% delle perdite (Di sabato 5 dicembre 2020) ristori del Governo Conte insufficienti: coprono solo 1/4 delle perdite di artigiani, commercianti ed esercenti secondo la CGIA di Mestre Lo sforzo economico messo in campo dal Governo Conte non ha precedenti. Dall’inizio della crisi pandemica fino a oggi, segnala la CGIA, le risorse direttamente a sostegno delle imprese italiane ammontano a circa 35 miliardi di… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di sabato 5 dicembre 2020)delConte insufficienti:1/4di artigiani, commercianti ed esercenti secondo la CGIA di Mestre Lo sforzo economico messo in campo dalConte non ha precedenti. Dall’inizio della crisi pandemica fino a oggi, segnala la CGIA, le risorse direttamente a sostegnoimprese italiane ammontano a circa 35 miliardi di… L'articolo Corriere Nazionale.

carlaruocco1 : In un periodo così difficile per tutto il Paese c'è anche chi approfitta del #COVID19 per accaparrarsi ristori non… - MEF_GOV : Con il #DecretoRistoriQuater, che prevede il rinvio delle principali scadenze fiscali ed altre importanti misure, p… - ansa_economia : Rinvio rate e rottamazione per 1,2 milioni, tutti i dettagli. Agenzia della Riscossione pubblica Faq su misure del… - Gattorazio1 : RT @CBugliano: ?? SERVE UN 'RISTORI' PER I MANCATI PROVENTI DEGLI AUTOVELOX 'Da marzo gli spostamenti in auto sono diminuiti del 75% e di c… - chojin00 : RT @CBugliano: ?? SERVE UN 'RISTORI' PER I MANCATI PROVENTI DEGLI AUTOVELOX 'Da marzo gli spostamenti in auto sono diminuiti del 75% e di c… -