I nuovi poveri nell'era Covid, il servizio del Tg2 (Di sabato 5 dicembre 2020) Con la pandemia di Coronavirus si è manifestata in Italia una crisi economica che ha acuito la situazione di disagio economico delle fasce più deboli dei nostri cittadini. E così, chi fino a poche ... Leggi su leggo (Di sabato 5 dicembre 2020) Con la pandemia di Coronavirus si è manifestata in Italia una crisi economica che ha acuito la situazione di disagio economico delle fasce più deboli dei nostri cittadini. E così, chi fino a poche ...

Ultime Notizie dalla rete : nuovi poveri Nuovi poveri, boom di richieste di aiuto il Resto del Carlino Paolo Gentiloni: «Avanti sul Recovery Fund anche senza Polonia e Ungheria»

Il commissario europeo: «Non ci arrenderemo al veto, preoccupato ma fiducioso sull'intesa. In primavera rivedremo regole su percorso riduzione debiti ...

Ambiente e Pil. Italia, con la crisi climatica alcune regioni più povere

L’aumento delle temperature nei prossimi anni può penalizzare il Pil dei territori più esposti e far crescere le disuguaglianze. La leva fiscale per una svolta ecologica ...

