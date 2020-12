I Greta Van Fleet annunciano il nuovo album “The Battle At Garden’s Gate” (Di sabato 5 dicembre 2020) Milano, 5 dicembre 2020. Dopo un milione di biglietti dei live venduti in cinque continenti, quattro singoli consecutivi alla #1, un GRAMMY Award, i Greta VAN Fleet tornano con il secondo album “The Battle at Garden’s Gate”, disponibile dal 16 aprile 2021. E’ già possibile preordinarlo da oggi su Apple Music, Amazon Music, Spotify, YouTube Music e iTunes. Una coraggiosa evoluzione dal disco di debutto del 2018 “Anthem of the Peaceful Army”, il nuovo album “The Battle At Garden’s Gate” è stato composto inizialmente durante il tour e poi in studio, dopo l’improvviso successo di “Highway Tune” nel 2017, che ha portato la band a fare le valigie, lasciare casa e ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 5 dicembre 2020) Milano, 5 dicembre 2020. Dopo un milione di biglietti dei live venduti in cinque continenti, quattro singoli consecutivi alla #1, un GRAMMY Award, iVANtornano con il secondoat, disponibile dal 16 aprile 2021. E’ già possibile preordinarlo da oggi su Apple Music, Amazon Music, Spotify, YouTube Music e iTunes. Una coraggiosa evoluzione dal disco di debutto del 2018 “Anthem of the Peaceful Army”, ilAtè stato composto inizialmente durante il tour e poi in studio, dopo l’improvviso successo di “Highway Tune” nel 2017, che ha portato la band a fare le valigie, lasciare casa e ...

