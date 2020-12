Gravissimo incidente stradale per una famiglia: morta la mamma, il padre è in codice rosso. Figlia gravissima curata sul posto (Di sabato 5 dicembre 2020) Tragico sabato sera per una famiglia composta da cinque persone coinvolta in un incidente stradale, avvenuto questa sera, sulla Tangenziale Ovest di Milano , nel territorio di Rozzano: in base alle ... Leggi su leggo (Di sabato 5 dicembre 2020) Tragico sabato sera per unacomposta da cinque persone coinvolta in un, avvenuto questa sera, sulla Tangenziale Ovest di Milano , nel territorio di Rozzano: in base alle ...

Grave incidente stradale in Tangenziale Ovest: tratto chiuso tra Rozzano e la S.S. 35 in direzione Nord

Questa sera, intorno alle ore 20.00, mentre era in corso una fitta pioggia, lungo la Tangenziale Ovest, in direzione Nord tra Rozzano/Quinto De' Stampi (Km. 23+820) e la S.S. 35 Pavia/MI - Ticinese ...

