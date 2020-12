Grande Fratello Vip, Giulia Salemi rimproverata in diretta da Alfonso Signorini. E i social non perdonano il conduttore (Di sabato 5 dicembre 2020) “Parlare di questi argomenti in prima serata utilizzando questi toni beceri non è bello”. “Hai scelto tu di venire al Grande Fratello Vip”. Piccolo scontro in diretta tv tra il conduttore del reality, Alfonso Signorini, e Giulia Salemi. In apertura della puntata del venerdì sera il presentatore è tornato sull’affaire tra Elisabetta Gregoraci e l’influencer di origini persiane, accusata dall’ex moglie di Flavio Briatore di aver mandato messaggi all’imprenditore già 5 anni fa, prima che la loro relazione finisse e di aver preteso cene e pernottamenti gratis. “Si è aggiunto un tassello che non mi pare di poco conto…”, ha esordito Signorini, riferendosi ai messaggi. Accuse subito rimandate indietro dall’influencer che in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 5 dicembre 2020) “Parlare di questi argomenti in prima serata utilizzando questi toni beceri non è bello”. “Hai scelto tu di venire alVip”. Piccolo scontro intv tra ildel reality,, e. In apertura della puntata del venerdì sera il presentatore è tornato sull’affaire tra Elisabetta Gregoraci e l’influencer di origini persiane, accusata dall’ex moglie di Flavio Briatore di aver mandato messaggi all’imprenditore già 5 anni fa, prima che la loro relazione finisse e di aver preteso cene e pernottamenti gratis. “Si è aggiunto un tassello che non mi pare di poco conto…”, ha esordito, riferendosi ai messaggi. Accuse subito rimandate indietro dall’influencer che in ...

QuiMediaset_it : La programmazione di #Canale5 a #dicembre #GFVIP: tre nuove puntate in onda per 3 venerdì consecutivi, il 4, l’11 e… - h__stylesgirl : RT @1DFivePromises: È stato l'addio più ingiusto e doloroso in 20 anni del Grande Fratello, e nessuno mi toglierà dalla testa questa cosa.… - hugmelanaa : RT @grinais_25: non vorrei avere la presunzione di dirlo ma Tommaso e Francesco hanno scritto probabilmente la pagina più bella dell'intera… - GDeccia : Bisognava dirlo a #Casalino che non è più nella casa del grande fratello e questo non è un gioco. - Tiziana36924616 : @giul91 Stanno preparando il terreno per chi attaccare mo che va via elisabetta..loro vogliono i.loro grande fratel… -