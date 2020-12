Grande Fratello Vip, Francesco Oppini abbandona il gioco. Il toccante discorso conquista il pubblico (Di sabato 5 dicembre 2020) Garbato, gentile, fedele in amicizia e corretto. Francesco Oppini, figlio dell’attore Franco e di Alba Parietti, durante la diretta del Grande Fratello Vip ha ufficializzato la decisione che già covava da tempo, soprattutto dopo la notizia che il gioco si prolungherà per qualche altra settimana almeno fino a febbraio 2021, e cioè andarsene dal reality. “È maturata da una ventina di giorni, non mi ha fatto dormire bene. È meglio adesso che lunedì, è una decisione atroce”, ha spiegato Oppini. C’era infatti la possibilità di trascorrere un ultimo weekend nella Casa ma la proposta non è stata accettata. Il conduttore Alfonso Signorini ha cercato di convincere il concorrente a cambiare idea, ma non c’è stato nulla da fare. “Sai con quanto entusiasmo io abbia preso questa opportunità che tu ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 5 dicembre 2020) Garbato, gentile, fedele in amicizia e corretto., figlio dell’attore Franco e di Alba Parietti, durante la diretta delVip ha ufficializzato la decisione che già covava da tempo, soprattutto dopo la notizia che ilsi prolungherà per qualche altra settimana almeno fino a febbraio 2021, e cioè andarsene dal reality. “È maturata da una ventina di giorni, non mi ha fatto dormire bene. È meglio adesso che lunedì, è una decisione atroce”, ha spiegato. C’era infatti la possibilità di trascorrere un ultimo weekend nella Casa ma la proposta non è stata accettata. Il conduttore Alfonso Signorini ha cercato di convincere il concorrente a cambiare idea, ma non c’è stato nulla da fare. “Sai con quanto entusiasmo io abbia preso questa opportunità che tu ...

