‘Grande Fratello Vip 5’ | l’opinione di Isa sulla ventitreesima puntata

(Di sabato 5 dicembre 2020) E alla fine è terminata così. Con lo ‘stratega‘, quello che ‘per vincere avrebbe fatto di tutto‘, il ‘giocatore che soffre perché vede allontanarsi la finale‘ che ha preso la porta rossa ed è uscito, di sua spontanea volontà. Quello che secondo tanti -in casa e non- mirava solo alla finale, alla visibilità, ai followers e a non so cos’altro, alla fine ha dimostrato che le sue priorità erano decisamente altre e, come ha detto lui stesso in replica ad una inutilmente provocatoria Antonella Elia: “In questa fase del gioco ci volevano più palle per andare che per restare“. E io concordo con lui. Ero certa che Francesco Oppini avrebbe lasciato, non ho mai creduto, nemmeno per un istante, a un ripensamento. E non ha lasciato per colpa della fidanzata, o della mamma o del lavoro o di chicchesia. La sua idea di andare via era maturata ben prima delle famose telefonate che al massimo gli hanno ...