Governo ' salva' per decreto 10 milioni di stelle di Natale

AGI - "Il via libera dell'ultimo dpcm alla vendita di piante e fiori durante tutta la settimana salva 10 milioni di stelle di Natale e molte altre piante e fiori che rischiavano di finire al macero ma che adesso possono essere offerte ai consumatori nei centri commerciali e nei mercati anche il sabato e la domenica". È quanto afferma il presidente della Coldiretti Toscana Fabrizio Filippi nel commentare positivamente la decisione del Governo di tutelare un settore come quello florovivaistico che conta in Toscana oltre 3500 imprese e migliaia di lavoratori. "Lo sblocco delle vendite nel fine settimana delle stelle di Natale salva anche ciclamini e tutte le altre tipologie di piante in vaso e di fiori recisi" spiega Filippi nel ringraziare "i ministri Bellanova e Speranza e il ...

