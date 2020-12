“Governo ha abbandonato commercianti”

Leggi su cronachesalerno

(Di sabato 5 dicembre 2020) di Erika Noschese “Troviamo assolutamente incredibile che in questo momento il governo, anziché anteporre le priorità agli italiani, cittadini abbandonati, famiglie sole, imprese che non sanno più come andare avanti, si preoccupa di regolarizzare gli immigranti anche con misure strettamente ideologiche”. Lo ha dichiarato il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone che, ieri mattina, ha partecipato al flashmob per dire no al decreto sicurezza del governo Conte. “Noi siamo in occupazione alla Camera dei Deputati, stiamo facendo ostruzionismo perché troviamo assolutamente incredibile che in questo momento il governo, anziché anteporre le priorità agli italiani, cittadini abbandonati, famiglie sole, imprese che non sanno più come andare avanti, si preoccupa di regolarizzare gli immigranti anche con misure strettamente ideologiche – ha dichiarato ancora il parlamentare salernitano – ...