Golf, Laporta 2° a Dubai, prima vittoria per Rozner (Di sabato 5 dicembre 2020) Francesco Laporta ha chiuso al secondo posto con 265 (65 69 65 66, -23) colpi nella prima edizione del Golf in Dubai Championship disputato sul percorso del Jumeirah Golf Estates (par 72), dove il ... Leggi su gazzetta (Di sabato 5 dicembre 2020) Francescoha chiuso al secondo posto con 265 (65 69 65 66, -23) colpi nellaedizione delinChampionship disputato sul percorso del JumeirahEstates (par 72), dove il ...

Eurosport_IT : Grandissimo risultato per Francesco Laporta al Dubai Championship ???????????? #EurosportGOLF | #DubaiChampionship |… - RaiSport : ? #DubaiChampionship a #Rozner, #Laporta secondo Titolo al francese, ma il pugliese è super. #Paratore 13° ??… - sportface2016 : #Golf, Eurotour: #Rozner trionfa a Dubai davanti a #Laporta - RaiSport : #Paratore e #Laporta, azzurri show al #DubaiChampionship ?? #Sullivan sempre in testa. Il capitolino ora è 3°, il p… - sportface2016 : #Golf, #DubaiChampionship: sempre in vetta #Sullivan, #Paratore insegue a 3 colpi -