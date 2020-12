Golf | European Tour 2020 | Antoine Rozner trionfa nel Dubai Championship dopo un finale serrato Brillante seconda piazza per Francesco Laporta

(Di sabato 5 dicembre 2020) Ultimo round all’insegna dello spettacolo e della lotta serrata in quel di. Uno dei due appuntamenti di questa settimana dell’, l’altro è in corso di svolgimento in SudAfrica, sorride ad. Ilista francese vince ilin(montepremi 1,2 milioni di euro) con lo score complessivo di -25 (263 colpi)il -8 di giornata che gli consente di recuperare 4 posizioni ere con 2 lunghezze di margine sui più immediati inseguitori. Sul percorso par 72 del JumeirahEastates di(UAE) terminano inposizione gli inglesi Matt Wallace ed Andy Sullivan, il ...

Ultimo round all’insegna dello spettacolo e della lotta serrata in quel di Dubai. Uno dei due appuntamenti di questa settimana dell’European Tour, l’altro è in corso di svolgimento in SudAfrica, sorri ...Al Golf in Dubai Championship è grande Italia. Negli Emirati Arabi Uniti gli azzurri Renato Paratore e Francesco Laporta sono stati i grandi protagonisti del "moving day" del torneo dell'European To ...