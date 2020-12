Giulia De Lellis, nuove polemiche: l’influencer replica ad un commento negativo (Di sabato 5 dicembre 2020) Come già avvenuto negli ultimi giorni, Giulia De Lellis non è affatto estranea alle critiche. Già all’annuncio del esordio nel grande schermo, l’influencer si era infatti trovata al centro delle polemiche. Nelle ultime ore, la storia si è ripetuta. Questa volta, però, la ragazza ha replicato. “Quali sacrifici?” – Sempre attiva sui social, nelle ultime ore L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 5 dicembre 2020) Come già avvenuto negli ultimi giorni,Denon è affatto estranea alle critiche. Già all’annuncio del esordio nel grande schermo,si era infatti trovata al centro delle. Nelle ultime ore, la storia si è ripetuta. Questa volta, però, la ragazza hato. “Quali sacrifici?” – Sempre attiva sui social, nelle ultime ore L'articolo

trash_italiano : Gestire questa pagina ha i suoi effetti collaterali: stanotte ho sognato di andare a cena con Giulia De Lellis, lim… - scemografia : RT @PersonaDentro: Dayane che batte Tommaso mi ricorda Daniele Bossari che batte Giulia De Lellis #GFVIP - scemografia : RT @ScrivoCanzoni: Un ragazzo mi ha appena scritto che è “super fan” di Giulia De Lellis, poi mi ha chiesto quando ci vediamo per un caffè.… - scemografia : La gente che continua a criticare Chiara ed Angela Nasti per nulla, però poi non dice mezza cosa su Giulia de Lelli… - nmrpmv : Giulia de Lellis prima scrittrice ora anche attrice. Non ce la posso fare. -