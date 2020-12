Giudice ordina a Trump di ripristinare il DACA

(Di sabato 5 dicembre 2020) Undel distretto federale di Brooklynall’amministrazionediil. Programma varato da Barack Obama per proteggere i “dreamers”, gli immigrati arrivati in USA da minorenni a seguito di genitori clandestini. Il magistrato ha inoltreto all’amministrazionedi pubblicare un avviso entro lunedì per accettare nuove domande e garantire che

NEW YORK (5 dicembre 2020) - Un giudice del distretto federale di Brooklyn ha ripristinato il Daca, il programma varato da Barack Obama per proteggere i dreamer, gli immigranti arrivati in Usa da mino ...